Etiopia: Usaid respinge accuse di collusione con Tplf, "distribuzioni di cibo destinate ai più bisognosi" (3)

- Le organizzazioni umanitarie, ha proseguito Power, hanno caricato aiuti alimentari su camion e stanno aspettando a Semera, nella regione degli Afar, e in altri luoghi in Etiopia, ma nell'ultimo mese e mezzo solo un piccolo rivolo di convogli di aiuti è stato autorizzato. "Per soddisfare le vaste esigenze umanitarie nel Tigrè, ogni giorno devono arrivare 100 camion che trasportano tonnellate di cibo e forniture salvavita, il che avrebbe dovuto significare un totale di 5 mila camion dal 1 luglio. Tuttavia, fino a pochi giorni fa, solo circa 320 erano arrivati, meno del 7 per cento di quanto richiesto. Sebbene il governo etiope sia stato rapido a salutare gli aiuti limitati come un passo positivo, è troppo poco e troppo tardi. La popolazione nel Tigrè muore di fame, con oltre 900 mila persone in condizioni di carestia e oltre cinque milioni in disperato bisogno di assistenza umanitaria. Gli operatori umanitari - prosegue la dichiarazione - continuano ad affrontare troppi ostacoli per realizzare convogli di aiuti. Hanno riscontrato ritardi inaccettabili in più checkpoint, alcuni dei quali impiegano ore per essere sgomberati, oltre a ripetute ricerche intensive. Gli operatori umanitari sono vessati e abbiamo assistito a un aumento della retorica preoccupante e dannosa proveniente dal governo etiope contro gli umanitari". (segue) (Res)