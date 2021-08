Etiopia: Usaid respinge accuse di collusione con Tplf, "distribuzioni di cibo destinate ai più bisognosi" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al contrario, afferma Power, "sollecitiamo un'azione da parte del governo dell'Etiopia che consenta agli operatori umanitari di svolgere il proprio lavoro e salvare vite umane. Le consegne di carburante, l'elettricità, le telecomunicazioni e i servizi bancari devono essere immediatamente ripristinati e mantenuti, e occorre consentire agli aiuti umanitari e ai soccorsi di spostarsi rapidamente, regolarmente e senza ostacoli nel Tigrè. Inoltre, devono essere revocate le restrizioni alle organizzazioni umanitarie che portano denaro contante e apparecchiature di telecomunicazione al fine di facilitare la fornitura di assistenza salvavita. L'offensiva del Tplf (Fronte di liberazione del popolo del Tigrè) in altre regioni non farà altro che prolungare questo conflitto e la sofferenza del popolo etiope. Gli Stati Uniti esortano il Tplf a fermare la sua offensiva e a ritirare immediatamente le sue forze dalle regioni di Amhara e Afar, il governo regionale di Amhara a ritirare le sue forze dal Tigrè occidentale e il governo eritreo a ritirare immediatamente e permanentemente le sue forze dall'Etiopia. Gli Stati Uniti rimangono impegnati per il benessere di tutti gli etiopi. Tutte le parti devono consentire agli aiuti umanitari di raggiungere le persone la cui sopravvivenza dipende da questo, e devono porre fine alle ostilità e impegnarsi per un cessate il fuoco negoziato", conclude la nota. (Res)