Usa: Afghanistan, leader repubblicano McConnell invita Biden a ignorare scadenza 31 agosto

- Il leader del Partito repubblicano al Senato, Mitch McConnell, ha invitato oggi il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a ignorare la data fissata per il completamento del ritiro dall’Afghanistan, il 31 agosto. “Il presidente deve dimenticarsi della scadenza del 31 agosto. Deve rinviare il termine ultimo, uscire dal perimetro, assicurarsi che ogni singolo cittadino degli Stati Uniti intenzionato a lasciare il Paese sia in grado di farlo, con la nostra assistenza e quella dei nostri alleati afgani”, ha dichiarato il senatore in un’intervista a “Fox News”. (segue) (Nys)