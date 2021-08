Usa: Afghanistan, leader repubblicano McConnell invita Biden a ignorare scadenza 31 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo McConnell, ai talebani “non dovrebbe essere consentito di dirci per quanto tempo possiamo restare per portare via la nostra gente. È una nostra decisione, non loro”. Negli ultimi giorni si sono intensificate le pressioni sull’amministrazione Biden perché estenda la presenza militare statunitense in Afghanistan in modo da completare le operazioni di evacuazione da Kabul in maniera ordinata. Il capo della Casa Bianca dovrebbe assumere una decisione sul tema nella giornata di oggi, quando è in programma un vertice straordinario del G7 convocato dal Regno Unito. (segue) (Nys)