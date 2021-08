Trasporti: Morelli, dubbi su effettiva capacità gestire controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Apprendo dalle dichiarazioni rilasciate dal ministro Giovannini agli organi di stampa che sono state stilate e trasmesse al Cts le nuove linee guida sui trasporti. Non entro nel merito del contenuto, di cui non conosco i dettagli, ma mi interrogo sulle anticipazioni emerse sinora: siamo sicuri che controllori e agenti di stazione saranno in grado di garantire il rispetto delle regole anche sulle linee "difficili" delle grandi città?". Lo afferma il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Alessandro Morelli.