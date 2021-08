Afghanistan: Pentagono, nessun cambiamento su data ritiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono cambiamenti sulla data di scadenza della missione degli Stati Uniti in Afghanistan, il 31 agosto. Lo ha comunicato oggi in conferenza stampa il portavoce del dipartimento della Difesa, John Kirby. Negli ultimi giorni si sono intensificate le pressioni sull’amministrazione Biden perché estenda la presenza militare statunitense in Afghanistan in modo da completare le operazioni di evacuazione da Kabul in maniera ordinata. Il portavoce del Pentagono, tuttavia, ha affermato che gli Stati Uniti “restano impegnati a evacuare tutti gli statunitensi che vogliono lasciare il Paese” e che tale missione può essere completata entro la fine del mese.(Nys)