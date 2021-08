Roma 2021: sindacati, continueremo a batterci per la rinascita della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci dispiace che il candidato sindaco Carlo Calenda sia ossessionato dai sindacati. 'Complici dello sfascio della città', 'consiglio comunale in ostaggio dei sindacati', 'conservatori': queste sono solo alcune delle espressioni riferite da oltre un anno a Cgil Cisl e Uil". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti e la Uil del Lazio. "In questi mesi - continua la nota - abbiamo scelto di non raccogliere le provocazioni di Calenda, che hanno come unico scopo quello di ricercare visibilità. Eravamo troppo impegnati a difendere il lavoro e i servizi pubblici della città, ad affrontare le tante emergenze e vertenze che hanno investito la Capitale, nelle decine e decine di manifestazioni sotto il Campidoglio per fermare 'lo sfascio della Capitale'. In nessuna di queste occasioni insieme alle lavoratrici e i lavoratori abbiamo incontrato il candidato Calenda". (segue) (Com)