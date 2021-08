Roma 2021: sindacati, continueremo a batterci per la rinascita della Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo capito bene, in questi mesi, che il salvataggio delle farmacie comunali, i servizi di mensa e pulizia delle scuole, il fallimento e la liquidazione di società strategiche per il futuro della Capitale, gli appalti e le gare che provocano perdita di salario e di posti di lavoro, il taglio delle risorse dei servizi sociali, la mancanza di investimenti o il licenziamento di lavoratrici e lavoratori per scelte del Comune di Roma non sono la sua priorità. Oggi però il candidato Calenda si supera: non gli basta ignorare nel suo programma il ruolo di chi rappresenta centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori ma critica anche il programma degli altri candidati", proseguono i sindacati. (segue) (Com)