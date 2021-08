Roma 2021: sindacati, continueremo a batterci per la rinascita della Capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è il turno di Gualtieri che ha la grave colpa di parlare nel suo programma di lavoro di qualità e di dialogo con le organizzazioni sindacali aprendo a un tema di grande innovazione come quello della partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori nelle società partecipate. Cgil Cisl e Uil da tempo si battono perché dopo anni di errori e scelte sbagliate il lavoro di qualità e il protagonismo delle lavoratrici e dei lavoratori torni a essere al centro dell'azione politica dell'amministrazione capitolina. Questa è il nostro obiettivo per cui continueremo a batterci: puntare sul lavoro di qualità per far rinascere Roma. Il candidato Calenda se ne farà una ragione", concludono. (Com)