Tunisia: Mekki (Ennhada) contro Ghannouchi, “si assuma la responsabilità dei suoi errori”

- Abdellatif Mekki, esponente di spicco del partito islamico Ennahda, ha commentando polemicamente la decisione di Rached Ghannouchi, presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), di licenziare il consiglio direttivo del movimento: "Avevamo chiesto un cambiamento nel consiglio direttivo da prima del 25 luglio”, ha detto Mekki, in riferimento alla data in cui il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha sospeso il parlamento, revocato l’immunità ai deputati e assunto la guida dell’esecutivo. “Ci siamo dimessi collettivamente e non siamo stati licenziati”, ha detto Mekki, in un’intervista all’emittente radiofonica nazionale “Mosaique Fm”. Per quanto riguarda il presidente del partito, che dovrebbe essere scelto nel prossimo congresso del partito, Mekki si è limitato a dire che la riunione del partito dovrebbe essere pianificata “al più presto” per lasciare spazio “ai giovani” del movimento. Il politico tunisino, da tempo in rotta con Ghannouchi, ha sottolineato che la “presidenza unica” della movimento islamico è iniziata nel 2013: da allora, tutte le decisioni sono state prese dal presidente. “Penso che l’anno 2013 sia stato l'inizio della fine, poiché il presidente del partito ha agito in totale inadeguatezza con lo spirito, la storia e la natura collettiva di Ennahdha. Rached Ghannouchi dovrà assumersi le responsabilità per tutti gli errori commessi”. (Tut)