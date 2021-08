Russia: Putin, partito Russia Unita si batta per risolvere problema disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario trovare delle soluzioni per tutti coloro che hanno perso i loro guadagni e non riescono a trovare un lavoro: il partito Russia Unita deve unirsi energicamente all'attuazione di questi progetti. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante la sessione plenaria del XX Congresso di Russia Unita. Il capo dello Stato ha notato che il tasso di disoccupazione nella Federazione Russa è ora circa del 5 per cento e sta continuando a diminuire, ma per una persona comune queste cifre non significano nulla. "È importante aiutare a trovare una soluzione per tutti coloro che hanno perso il reddito e non riescono a trovare un lavoro”, ha detto Putin, aggiungendo che servono anche “un programma speciale per sostenere l'occupazione giovanile e misure mirate per le regioni che affrontano un grave problema di disoccupazione”. “Chiedo al partito Russia Unita di unirsi energicamente agli sforzi per l'attuazione di questi piani", ha detto il presidente russo. (Rum)