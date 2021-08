Recovery: Meloni, calo nascite grande assente in Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è "un grande assente nella vicenda del Pnrr, in un'Europa in cui non si fanno più figli, il nostro principale problema non solo per la continuità della nostra identità e civiltà, ma anche un problema economico, ho trovato incredibile che l'Europa abbia scelto di non occuparsi di questo tema tra le priorità del Recovery fund". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente nazionale di Fratelli d'Italia, durante la conferenza "Il ruolo dei partiti nella democrazia oggi. Incontro con i protagonisti della politica italiana", in occasione del meeting di Rimini 2021. Il "sostegno a natalità, alla famiglia, un sistema davvero paritario, un'università d'eccellenza sono grandissime questioni", ha aggiunto Meloni. (Rin)