Afghanistan: Di Maio, Occidente deve evitare di lasciare un vuoto

- L’Occidente deve evitare di lasciare un vuoto, che altri protagonisti geopolitici possano occupare indisturbati, alimentando oltretutto una propaganda che punta a minare la credibilità delle nostre democrazie. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’audizione alle commissioni riunite Affari esteri e Difesa di Camera e Senato sulla crisi afgana e i suoi sviluppi. Di Maio ha osservato in merito che “sta tornando di moda una narrazione semplicistica e parziale della realtà, che punta il dito contro un unico Paese: gli Stati Uniti”. Secondo il responsabile della Farnesina tale approccio "contribuisce a fomentare pulsioni antioccidentali", anche nell’opinione pubblica europea, in un momento di grande fragilità collettiva legata alla pandemia. “Chi indebolisce la comunità euro-atlantica deve essere consapevole che ad essa non vi sono alternative. Finita questa Alleanza non ve ne sarà un’altra”, ha affermato Di Maio. “Ascoltiamo tante opinioni in questi giorni, sia a livello nazionale che internazionale. È giusto e utile. Ma chi è onesto intellettualmente deve riconoscere la complessità di un conflitto in cui l’Occidente ha commesso errori ma anche conseguito risultati, come l’affermazione dei diritti civili e sociali, soprattutto delle donne, diritti che oggi si scontrano con la radicata e radicale intolleranza del movimento talebano”, ha sottolineato Di Maio. “A distanza di vent’anni dall’intervento e alla luce degli ultimi sviluppi, come Paesi occidentali dobbiamo lavorare per rafforzare gli strumenti e i meccanismi decisionali della nostra alleanza e degli organismi multilaterali; per sostenere, con atti concreti, la difesa dei nostri valori, e anche per aumentare l’autonomia strategica dell’Unione europea”, ha aggiunto. Secondo il ministro, “la franchezza tra alleati è sempre legittima e necessaria”, tuttavia “è proprio nei momenti più difficili come questo che abbiamo interesse a consolidare unità e fiducia reciproca, in un clima di massima lealtà”.(Res)