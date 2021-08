Roma 2021: Michetti, ripristineremo manutenzione parchi, coinvolgeremo anche volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, ha svolto un sopralluogo nel Municipio IV a Casale Caletto. "Il parco purtroppo versa in una condizione di totale abbandono. Sarà mia cura ripristinare la manutenzione ordinaria e capire gli intralci che hanno provocato l’arresto delle procedure in corso - scrive oggi Michetti su Facebook -. Ripristinare la piena e sicura funzionalità delle aree verdi di Roma rappresenta un nostro obiettivo primario. Gli alberi oltre a garantirci un ambiente più naturale e salubre costituiscono nel contesto paesaggistico un patrimonio di inestimabile valore. È fondamentale potenziare il servizio giardini di Roma Capitale e a integrazione varare bandi soprattutto per le attività di manutenzione straordinaria, svolgendo al contempo, un monitoraggio costante dello stato dell’arte. Studieremo inoltre formule di coinvolgimento del privato incentivando il volontariato ovvero anche forme di sponsorizzazione per la tutela della Capitale più verde d’Europa. È un dovere che abbiamo - conclude - nei confronti di tutti i bambini e delle loro famiglie: permettergli di giocare nei parchi in ambienti sani, attrezzati e sicuri". (Rer)