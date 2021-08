Repubblica Ceca: ministero Finanze, Pil crescerà del 3,2 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Repubblica Ceca crescerà del 3,2 per cento nel 2021. E’ la previsione aggiornata del ministero delle Finanze, che ha migliorato la sua stima relativa allo sviluppo economico del Paese nell’anno in corso. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ctk”, la previsione relativa al 2022 è di un aumento del Pil del 4,2 per cento. Le proiezioni del ministero dello scorso aprile parlavano di una crescita del 3,1 per cento quest’anno e del 3,7 per cento l’anno prossimo. Secondo il dicastero, la crescita quest’anno sarà trainata tanto dalla ripresa della domanda dei consumatori, quanto da quella degli investimenti. Quella dell’anno prossimo sarà trainata invece principalmente dalla prima. (Vap)