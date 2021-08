Afghanistan: Guerini, militari italiani escono a testa alta da quest'impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari italiani escono a testa alta dal loro impegno in Afghanistan. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dinnanzi alle commissioni riunite Esteri e Difesa durante una seduta incentrata sulla situazione in Afghanistan. “Lo testimonia il grande sforzo di questi giorni, le cifre, i risultati ottenuti sul terreno, ma anche le testimonianze di apprezzamento ricevute da popolazione e istituzioni afgane”, ha detto Guerini, ricordando anche le “numerose attività di sviluppo” a sostegno “della popolazione afgana che ci ha visto contribuire” insieme a organizzazioni internazionali e in collaborazione con la Farnesina “alla costruzione di infrastrutture importanti come scuole, pozzi e vie di comunicazione”. I militari italiani portano un “impegno al servizio dei valori della libertà e della democrazia in diverse regioni del Pianeta”, un fatto che comporta “grande sacrificio, a volte estremo come quello dei 54 militari che hanno perso la vita in Afghanistan”, ha detto Guerini. (Res)