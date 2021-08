Siria: Onu, più di 38 mila sfollati a Dara’a nell’ultimo mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 38 mila persone sono fuggite dai combattimenti tra le forze governative della Siria e le milizie locali nel governatorato di Dara’a, nel sud della Siria, nell’ultimo mese. Lo ha dichiarato l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), secondo il quale la popolazione della regione vive in condizioni “estremamente difficili” a causa della carenza di cibo, acqua ed elettricità. Il governatorato meridionale di Dara’a è regolarmente oggetto di diversi scontri tra le forze governative siriane. Nelle ultime settimane, le forze siriane hanno gradualmente rafforzato la presa su quartiere di Dara’a al Balad, mentre da fine luglio sono iniziati i negoziati sotto la supervisione della Russia per porre fine agli scontri. Nell’ultimo mese, secondo quanto riferito dal rapporto dell’Ocha, 38.600 sfollati, tra cui circa 15 mila donne e 20.400 bambini, sono fuggiti dal governatorato. (Res)