Afghanistan: Di Maio, G20 può rappresentare importante piattaforma multilaterale per sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superando l’originaria dimensione meramente economica, il G20 può rappresentare un’importante piattaforma multilaterale per la gestione “responsabile e coordinata delle sfide globali” compresa quella in corso in Afghanistan. E’ quanto dichiarato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’audizione alle commissioni riunite Affari esteri e Difesa di Camera e Senato sulla crisi afgana e i suoi sviluppi. Di Maio ha sottolineato che l’Italia intende allargare, come presidenza G20, il coordinamento con gli altri fondamentali attori internazionali. “Superando l’originaria dimensione meramente economica, il G20 può infatti rappresentare - grazie alla sua composizione e rappresentatività - un’importante piattaforma multilaterale per la gestione responsabile e coordinata delle sfide globali”, ha sottolineato il ministro. “Stiamo pertanto lavorando all’ipotesi di un vertice ad hoc per promuovere un dibattito approfondito sull’Afghanistan e per ampliare in maniera significativa il sostegno internazionale all’approccio comune messo a punto con i Paesi like-minded”, ha precisato il responsabile della Farnesina.(Res)