Imprese: Delta Air Lines ordina ulteriori 30 aeromobili Airbus A321neo

- Delta Air Lines ha ordinato 30 ulteriori aeromobili Airbus A321neo per contribuire a soddisfare i futuri requisiti della flotta del vettore. Come riferisce un comunicato, i nuovi aeromobili ordinati si aggiungono ai 125 ordini esistenti di questo modello da parte del vettore, portando gli ordini in sospeso da Delta a un totale di 155 A321neo. "L'aggiunta di questi aeromobili rafforza l'impegno di Delta nel sostituire le vecchie flotte con aeromobili più sostenibili ed efficienti e nell'offrire la migliore esperienza cliente del settore", ha dichiarato Mahendra Nair, senior vice president di Delta - Fleet and TechOps Supply Chain. "Delta apprezza l'ampia partnership con il team di Airbus a sostegno dei nostri piani strategici di espansione, e non vediamo l'ora di continuare a lavorare insieme durante la ripresa e oltre", ha aggiunto. "Mentre l'industria cerca di emergere dalla pandemia, Delta sta dimostrando una leadership responsabile e sta dando un forte voto di fiducia all'A321neo", ha osservato Christian Scherer, chief commercial officer e responsabile di Airbus International. "Con ordini per altri 30 aeromobili di un modello che è molto richiesto in tutto il mondo, i nostri partner di Delta stanno sottolineando il ruolo strategico che vedono per l'A321neo con le sue eccezionali prestazioni ambientali per il rinomato servizio clienti e l'affidabilità del vettore per gli anni a venire", ha spiegato. (segue) (Com)