Imprese: Delta Air Lines ordina ulteriori 30 aeromobili Airbus A321neo (2)

- Gli A321neo di Delta saranno alimentati da motori turbofan Pratt & Whitney PW1100G di nuova generazione che apportano significativi miglioramenti in termini di efficienza rispetto agli attuali e già efficienti A321 di Delta. Dotati di un totale di 194 poltrone per i clienti, di cui 20 in First Class, 42 in Delta Comfort+ e 132 nella cabina principale, gli A321neo di Delta saranno operati principalmente nella vasta rete nazionale del vettore, a complemento dell'attuale flotta di A321 di Delta composta da oltre 120 aeromobili. Il vettore dovrebbe ricevere il primo dei suoi 155 A321neo all'inizio del prossimo anno. Molti degli A321neo di Delta saranno consegnati dall'Airbus U.S. Manufacturing Facility di Mobile, in Alabama. A partire dal 2016, il vettore ha preso in consegna 87 aeromobili Airbus prodotti negli Stati Uniti. Alla fine di luglio, la flotta di Airbus di Delta contava 358 aeromobili, compresi 50 A220, 240 A320 Family, 53 A330 widebodies e 15 A350 XWB. (Com)