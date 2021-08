Afghanistan: Guerini, "debacle oggettiva" che andrà analizzata in particolare dalla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rapida caduta dell’Afghanistan in mano ai talebani è una “debacle oggettiva” che dovrà essere analizzata in diverse sedi, a partire da quelle preposte della Nato. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dinnanzi alle commissioni riunite Esteri e Difesa durante una seduta incentrata sulla situazione in Afghanistan. “La situazione nel Paese è ben diversa da come immaginata pochi mesi fa e quest’oggettiva debacle andrà analizzata in diverse sedi”, ha detto Guerini, indicando fra le cause “in primis, la scarsa credibilità, causata in taluni casi da fenomeni di corruzione, mostrata dalle istituzioni afgane” e, di conseguenza, dalle Forze armate che “non hanno saputo fermare o ritardare l’avanzata talebana e ciò nonostante siano cresciute a livello professionale”, anche grazie alla ventennale presenza dell’Alleanza nel Paese. Guerini ha citato anche alcuni fattori di “logistica inefficace”, ribadendo, tuttavia, che sono stati “prevalenti i fattori di natura politica, sociale e culturale, che hanno portato allo sfaldamento delle Forze armate”. (Res)