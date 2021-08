Recovery: Salvini, no Paese digitalizzato e green ma senza figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A me non interessa avere un Paese digitalizzato e green ma senza figli, dobbiamo investire su figli e famiglia, sulla vita in ogni sua forma". Lo ha detto Matteo Salvini, segretario federale della Lega, durante la conferenza "Il ruolo dei partiti nella democrazia oggi. Incontro con i protagonisti della politica italiana", in occasione del meeting di Rimini 2021. "L'anno scorso - ha aggiunto Salvini - sono nati in Italia 404 mila bambini, il minimo di sempre, e sono morte 746 mila persone. Abbiamo perso 350 mila persone. Io ringrazio i volontari e l'enorme lavoro, a volte oscuro, dei centri di aiuto alla vita che hanno portato a nascere 250 mila bambini in questi anni. La politica deve essere al loro fianco", ha concluso il leader della Lega. (Rin)