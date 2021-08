Giustizia: Salvini, anche per giudici, chi sbaglia paga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo raccolto 500 mila firme per fare quello che la politica non è riuscita a fare in 30 anni, ovvero separazione delle carriere e responsabilità civile diretta dei magistrati". Lo ha detto Matteo Salvini, segretario federale della Lega, durante la conferenza "Il ruolo dei partiti nella democrazia oggi. Incontro con i protagonisti della politica italiana", in occasione del meeting di Rimini 2021. Ci sono "30 mila italiani ingiustamente detenuti negli ultimi anni che aspettano non vendetta ma giustizia. E come per tutti i lavori, anche il giudice se sbaglia paga", ha concluso Salvini. (Rin)