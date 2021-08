Afghanistan: portavoce talebani, situazione a Kabul migliore rispetto al passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione a Kabul è migliorata rispetto al passato e non vi è stata nessuna perdita di vite umane. Lo ha dichiarato il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, durante la seconda conferenza stampa dei talebani dalla presa di Kabul, lo scorso 15 agosto. “Dobbiamo essere orgogliosi dei nostri risultati in quanto gli afgani hanno sofferto molto in passato per una situazione estremamente caotica e frequenti attività criminali”, ha dichiarato Mujahid, sottolineando che non vi sono state perdite di vite umani in questi giorni.(Res)