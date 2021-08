Afghanistan: Guerini, mantenere alta attenzione su recrudescenze minaccia terroristica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla situazione attualmente in corso in Afghanistan bisognerà mantenere alta l’attenzione alle recrudescenze del pericolo del terrorismo. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dinnanzi alle commissioni riunite Esteri e Difesa durante una seduta incentrata sulla situazione in Afghanistan. “Valuteremo la coerenza fra i proclami di questi giorni e i fatti concreti che seguiranno”, ha detto il ministro, citando i tentativi di rassicurazioni sul rispetto dei diritti umani avanzati in questi giorni dalla leadership talebana. (Res)