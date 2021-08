Terremoto: Draghi a familiari vittime, "Stato vi è vicino, ricostruzione procede più velocemente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, fin dal suo insediamento, ha riservato grande attenzione agli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle aree terremotate. La prima e più importante misura adottata dal governo - prosegue la nota di Chigi - è la destinazione di un’apposita linea di investimento – del valore di 1,78 miliardi di euro - per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori del Centro Italia colpiti dai sismi del 2016 e 2017, nell’ambito del Piano complementare al Pnrr. A questa si è aggiunta una norma del dl Semplificazioni mirata a garantire per questi interventi una governance unitaria multilivello. Infine, è stato avviato dal governo il confronto con le regioni e i comuni per la definizione del Contratto istituzionale di sviluppo per la ripresa post-sisma (“CIS sisma”). Durante l'omelia, Mons. Pompili ha posto l'accento sulla necessità di costruire un nuovo rapporto tra l’uomo e l’ambiente. E ha parlato dell'Italia centrale come “il ponte più urgente da costruire”. Nell'occasione ha citato un'indagine di Bankitalia che fotografa il ritardo del Centro-Italia “per l’incomprensibile arretratezza delle sue infrastrutture". (Com)