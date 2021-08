Terremoto: assessore Lazio, Regione per la ricostruzione e lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio sono 1.047 i cantieri aperti per la ricostruzione privata, di cui 310 solo a Amatrice. 161 sono invece le procedure avviate per la ricostruzione delle opere pubbliche per un totale di quasi 200 milioni di euro stanziati. Sono le opere che, alla data di oggi, vedono impegnata la Regione Lazio in gran parte nel ruolo di soggetto attuatore. "Si tratta di grandi e piccoli interventi in tutta l'area del cratere laziale - si legge in una nota della Regione Lazio - e che fotografano l'impegno dell'amministrazione regionale nel più vasto processo di ricostruzione in corso. In questo momento sono decine gli interventi partiti e tra questi ci sono l'ospedale di Amatrice - i cui lavori sono iniziati lo scorso novembre, il Centro di formazione professionale alberghiero di Amatrice, finanziato con 8,9 milioni di euro , il cimitero monumentale e il tunnel porta servizi, un'opera strategica che partirà tra pochi giorni e attualmente oggetto di bonifica ambientale e che fornirà il centro storico di tutti i servizi e utenze necessari, dall'energia alla fibra ottica". (segue) (Com)