Terremoto: assessore Lazio, Regione per la ricostruzione e lo sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avviato inoltre il primo cantiere di edilizia privata con 9 appartamenti, segno dell'efficacia degli interventi normativi che grazie alla collaborazione tra Regione, Comuni e Commissario, stanno accelerando il processo di ricostruzione. Tra i cantieri di imminente apertura vi sono il complesso del Don Minozzi per un importo di circa 50 milioni di euro. Centinaia, inoltre, le unità immobiliari inserite in contesti condominiali e consorzi che permetteranno un graduale ritorno dei residenti nei centri storici dei comuni colpiti dal sisma e nelle varie frazioni. Solo a Amatrice sono 7 i complessi abitativi in corso di ultimazione per un totale di circa 200 famiglie. "La ricostruzione materiale - per Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio- non è l'unico impegno. In questi 5 anni come Regione Lazio abbiamo lavorato per garantire la tenuta sociale e economica del territorio e attraverso lo strumento del contratto istituzionale di sviluppo di prossima approvazione stiamo implementando le condizioni di crescita dell'area del cratere". (Com)