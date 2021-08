Afghanistan: Guerini, scarsa resistenza delle forze afgane inaspettata e non prevedibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “scarsa o nulla” resistenza da parte delle Forze di difesa e sicurezza afgane in risposta alla rapida offensiva dei talebani era “inaspettate e non prevedibile nei modi in cui si è determinata”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un’audizione alle commissioni riunite Affari esteri e Difesa di Camera e Senato sulla crisi afgana e i suoi sviluppi. “Nel momento in cui veniva presa la decisione del ritiro definitivo delle truppe occidentali dal Paese, esisteva la consapevolezza del rischio di una ripresa dell’offensiva talebana, favorita dal clima estivo, volta acquisire un vantaggio militare sul terreno in vista del riavvio dei dialoghi intra-afgani sospesi da tempo a Doha”, ha detto Guerini. Ciononostante, la Nato stimava che la campagna talebana sarebbe stata contrastata con efficacia dalle Forze di sicurezza afghane, superiori in numero e ben equipaggiate. “I fatti avvenuti ci dicono che le cose sul campo sono andate purtroppo in maniera radicalmente diversa”, ha aggiunto Guerini. “Da un lato abbiamo assistito ad una rapida avanzata talebana, frutto di una campagna militare certamente pianificata in dettaglio, con obiettivi intermedi di alta valenza militare, come il controllo delle frontiere, la conquista dei principali capoluoghi di provincia e l’interdizione delle vie di comunicazione verso la capitale Kabul, raggiunta infine lo scorso 14 agosto. Dall’altro, inaspettata o quanto meno non prevedibile nei modi in cui si è determinata, è stata la scarsa, se non nulla, resistenza posta delle forze di difesa e sicurezza afgane che in alcuni casi non hanno neanche impegnato in combattimento gli avversari, scegliendo di fuggire oltre confine o di arrendersi ai talebani abbandonando, alla mercè di questi ultimi, mezzi ed equipaggiamenti”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Res)