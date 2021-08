Afghanistan: Guerini, scarsa resistenza delle forze afgane inaspettata e non prevedibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analoga, a parte alcune eccezioni, è stata la condotta delle milizie guidate dai nomi storici della resistenza afgana (Dostum, Al Noon, Khan) che, anche in relazione all’andamento delle attività talebane, hanno preferito siglare accordi, evitando lo scontro militare, a volte anche con lo scopo di proteggere la popolazione civile, ha constatato il ministro. Sullo sfondo di questi insuccessi militari, ha aggiunto Guerini, “è emersa in tutta la sua drammaticità la mancanza di coesione e di una leadership credibile da parte delle istituzioni repubblicane afgane che, già frammentate dalle lunghe diatribe politiche interne seguite alle elezioni del 2019, non solo non sono state in grado di mobilitare un fronte comune, indispensabile a fronteggiare l’avanzata talebana, ma hanno certamente alimentato nel personale delle forze armate una sfiducia e una incertezza che, accompagnate dal senso di abbandono seguito alla partenza delle forze Nato, sono risultate determinanti nel mancato contrasto all’avanzata talebana”. (Res)