- "Nessuna ambiguità su Green pass. La libertà si basa sul rispetto delle regole". Lo afferma su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, rilanciando quanto affermato al Meeting di Rimini 2021. "Perché rispettiamo il rosso del semaforo e ci fermiamo? Per istinto di protezione, per non provocare o subire danni. Non è diverso il principio del Green pass. Libertà non è me ne frego", conclude. (Rin)