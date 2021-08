Afghanistan: Guerini, strategia Nato 2030 tenga conto dell'impegno dal 2001 a oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di revisione strategica Nato 2030 deve tenere conto dell’impegno dell’Alleanza in Afghanistan dal 2001 a oggi. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dinnanzi alle commissioni riunite Esteri e Difesa durante una seduta incentrata sulla situazione in Afghanistan. Sono “numerosi gli insegnamenti da trarre dall’esperienza afgana, per valutare punti di forza e debolezze”, ha detto Guerini, nella convinzione che ciò potrebbe aiutare a “sviluppare il nuovo concetto strategico dell’Alleanza ma soprattutto l’idea di Nato del futuro e delle sue relazioni con le altre grandi organizzazioni internazionali, prima fra tutte l’Unione europea”. E proprio l’Ue, secondo il ministro, “è chiamata ancora di più, dopo l’epilogo afgano, a definire coraggiosamente la propria autonomia strategica, in complementarietà con la Nato, valorizzando al massimo le peculiarità e gli strumenti che le sono propri, essendo l’organizzazione che, più di tutte, ha le capacità di intervenire con efficacia nella realizzazione di azioni proiettate allo sviluppo economico, culturale e sociale dei paesi in cui siamo chiamati o riteniamo di operare”. Questo, ha detto Guerini, è “un punto di forte complementarietà con la Nato e che non solo può rafforzare ma proiettare, anche alla luce degli accadimenti di questi giorni, un rinnovato e più forte legame transatlantico”. (Res)