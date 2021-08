© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Afghanistan sarà al centro dell’incontro a Roma tra il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e l’omologo russo, Sergej Lavrov, in programma per il 27 agosto. Lo ha dichiarato lo stesso responsabile della Farnesina in un’audizione alle commissioni riunite Affari esteri e Difesa di Camera e Senato sulla crisi afgana e i suoi sviluppi.(Res)