Covid: Tajani (FI), salute e lavoro due facce della stessa medaglia

- Le due grandi questioni che "attanagliano il Paese in questo momento salute e lavoro, due facce della stessa medaglia". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, durante la conferenza "Il ruolo dei partiti nella democrazia oggi. Incontro con i protagonisti della politica italiana", in occasione del meeting di Rimini 2021. "Se non si risolve il problema della salute - ha aggiunto Tajani - rischiamo di non far ripartire il lavoro". Salute significa "sconfiggere dal punto di vista sanitario, il coronavirus. E lo si sconfigge perché è lui il nemico, non il vaccino o la certificazione verde. E sul lavoro, l'impresa è uno strumento per creare lavoro, perché senza lavoro non c'è libertà e dignità. Sono culturalmente contrario al Reddito di cittadinanza perché toglie libertà e dignità, toglie ogni spinta. Aiutiamo le imprese abbassando la pressione fiscale", ha concluso Tajani. (Rin)