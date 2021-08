Repubblica Ceca: presidente Zeman, politica estera va fondata sugli interessi economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca deve fondare la politica estera sui suoi interessi economici. Lo ha detto il presidente, Milos Zeman, che ha ricevuto oggi al Castello di Praga gli ambasciatori cechi per un incontro annuale. Il presidente ha richiamato i diplomatici a non dare priorità a “grida ideologiche” e a pensare di più agli interessi economici del Paese, a sostenere le imprese che esportano, ad attirare investimenti esteri. Praga non dovrebbe a suo dire dettare lezioni agli altri, specialmente a grandi potenze. Secondo lui la Repubblica Ceca dovrebbe avere relazioni economiche pragmatiche con la Russia e la Cina. “E’ sciocco rinunciare a opportunità in questi e altri mercati. Gli atteggiamenti da Guerra fredda sono stupidi”, ha dichiarato. Il presidente ha parlato anche del progetto di espansione della centrale nucleare di Dukovany e dell’esclusione dalla gara delle società russe e cinesi. Per Zeman questa decisione condurrà a un aumento del prezzo del progetto e “coloro che l’hanno presa priveranno l’economia ceca di decine di miliardi di corone”. A proposito di Afghanistan, il presidente ceco ritiene che le truppe Nato dovranno tornare nel Paese ma che questo passo sarà preceduto da una serie di attacchi terroristici. Per il capo dello Stato il ritiro dei militari dal Paese asiatico è stato “una debacle” contro la quale aveva messo in guardia. Zeman ha quindi reiterato il suo invito a ripensare il funzionamento della Nato. “Non fidiamoci dei talebani, mentiranno, inganneranno e prepareranno nuovi attacchi terroristici. Se la Nato non vuole essere totalmente impotente deve essere riformata e trovare il coraggio di combattere il terrorismo internazionale”, ha concluso. (Vap)