Latina: Bordoni (Lega), Casu chiacchiera al vento, noi lavoriamo per futuro Roma

- "Consigliamo a Casu di bere col suo compagno Borghi la stessa tisana rilassante. Mentre si gode la bevanda, noi pensiamo al futuro di Roma, Michetti in testa". È quanto dichiara il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. "E mentre chiacchiera al vento- aggiunge - noi lavoriamo al rilancio di una Capitale massacrata dalla Raggi e dimenticata dal suo compagno di partito Gualtieri, che non ha previsto nemmeno un centesimo per la capitale nel suo Pnrr, ma di cui oggi vorrebbe diventare sindaco. Grazie, quanto a incompetenti abbiamo già dato".(Com)