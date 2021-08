Roma: assessore Trasporti, da Fd'I solo bugie, 40 milioni ad Atac per perdite Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima di parlare di Atac, i Fratelli d’Italia, Meloni e Michetti, dovrebbero restituire il mezzo miliardo che il centrodestra ha sommato ai debiti dell’azienda di trasporto pubblico quando ha governato la città dal 2008 al 2013". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore ai Trasporti ed esponente del M5s, Pietro Calabrese, commentando le critiche di Fd'I rispetto allo stanziamento di 40 milioni di euro in favore di Atac a seguito dei minori introiti registrati dall'azienda capitolina a causa dell'emergenza sanitaria. "Noi - aggiunge - l’azienda la stiamo risanando, attraverso il concordato preventivo abbiamo avviato un percorso che sta dando risultati ottimi: basti pensare ai due bilanci in positivo, per la prima volta nella storia di Atac, del 2018 e del 2019 e agli oltre 900 nuovi bus messi su strada. Prima di fare le ennesime proposte strampalate, inoltre Fd’I dovrebbe dire la verità: i 40 milioni di euro di sostegno ad Atac che abbiamo deliberato la scorsa settimana sono legati alle perdite dalla mancata bigliettazione dovuta alla sospensione dei controlli da parte del Consiglio dei ministri durante l’era Covid. Questo anticipo sarà restituito da Atac nei primi mesi del 2022 - sottolinea l'assessore - e non è assolutamente legato a ciò che è avvenuto anche a febbraio. Non c’è alcun retroscena e Fd’I lo sa bene. Le sue sono solo bugie che offendono quanto fatto da questa amministrazione per l’azienda di trasporto pubblico capitolina e offendono gli stessi lavoratori della società che hanno contribuito a questo percorso di risanamento. Una società che è patrimonio di tutti - conclude Calabrese - e che noi abbiamo salvaguardato, al contrario del centrodestra che negli anni l’ha solo spolpata e abbandonata". (Rer)