Afghanistan: Tajani, non sottovalutare Cina, inchiodarla alle proprie responsabilità

- Non sottovalutiamo la Cina, che ha delle mire egemoniche, e l'Afghanistan non è solo il luogo dove si crea oppio ed eroina, ma nel sottosuolo ci sono risorse immense che fanno gola alla Cina. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, durante la conferenza "Il ruolo dei partiti nella democrazia oggi. Incontro con i protagonisti della politica italiana", in occasione del meeting di Rimini 2021. "Al G20 bisogna inchiodare la Cina alle proprie responsabilità", ha aggiunto Tajani. (Rin)