Romania: premier Citu, il sistema fiscale resti lo stesso almeno fino al 2024

- Il sistema fiscale in Romania deve restare lo stesso almeno fino al 2024, senza aumenti di tasse. Lo ha detto il primo ministro romeno, Florin Citu, in una discussione con i rappresentanti della Coalizione per lo sviluppo della Romania citato dall'agenzia di stampa romena "Agerpres". "Dalla nostra ultima discussione e fino ad ora abbiamo avuto un ministro delle Finanze con cui potrete dialogare. Il ministro delle Finanze terrà proprio oggi una conferenza stampa in cui presenterà alcune modifiche molto buone al codice fiscale. Non stiamo parlando di tasse e così via, mi attengo a quello che ho detto all'inizio dell'anno per questo governo: non aumenteremo le tasse", ha deto Citu. Il premier è interessato "a rimanere con lo stesso sistema fiscale almeno fino al 2024". Il capo del governo ha ricordato che il programma di fatturazione elettronica partirà, come progetto pilota, nella prima metà di settembre. (Rob)