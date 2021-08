Viabilità: Aspi, da mezzanotte alle 2 di venerdì 27 A4 chiusa tra Agrate e allacciamento Teem per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade annuncia in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire programmati lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, previsti in orario notturno, dallea mezzanotte alle 2 di venerdì 27 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Agrate e l'allacciamento con la A58 Teem Tangenziale est esterna di Milano, verso Brescia. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Agrate, immettersi sulla SP121 e sulla SP13 ed entrare sulla A58 Teem, alla stazione di Pessano con Bornago, seguendo le indicazioni per A4 Brescia/Venezia. In ulteriore alternativa, lungo il medesimo itinerario, dalla SP13 immettersi sulla SP176 ed entrare sulla A4 alla stazione di Cavenago: utilizzando questo secondo itinerario alternativo, sarà superata l'area di servizio "Brianza Sud".(Com)