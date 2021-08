Latina: Politi (Lega), Borghi si faccia una tisana e spieghi soldi in cuccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Borghi si faccia una tisana rilassante e pensi a dare spiegazioni circa i soldi trovati nella cuccia nella proprietà di Montino". E' quanto dichiara in una nota il capogruppo Lega in Assemblea Capitolina Maurizio Politi. "Michetti pensa alla Roma del futuro, dopo gli anni devastanti della Raggi e quelli del suo sodale Zingaretti. Invece di alimentare polemiche inutili, e tirare per la giacchetta un candidato sindaco che non si piega al suo becero bullismo, chieda a Gualtieri come mai da ministro ha scelto di buttare via 400 milioni in banchi a rotelle che non usa nessuno, e che ha scordato di inserire nel Pnrr la città che oggi vorrebbe governare. Noi parliamo di cose serie, e sorridiamo di fronte alla sinistra che adotta la stessa tattica da 70 anni, ovvero accusare tutti di Fascismo. Noi pensiamo alle riforma delle pensioni, loro, siccome hanno fallito in tutto, alle sterili polemiche".(Com)