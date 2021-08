Roma 2021: Pacetti (M5s), Salvini marziano nelle periferie con Michetti già commissariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ogni campagna elettorale che si rispetti Salvini viene catapultato come un marziano in luoghi che non conosce ma sui quali pontifica: ora è il turno delle periferie romane". Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti, commentando la visita di ieri del segretario della Lega Matteo Salvini al Municipio IV. "Il gioco è sempre lo stesso, ormai trito e ritrito - aggiunge -. Qualche spin doctor gli suggerisce luogo e frasi da dire, lui arriva evidentemente spaesato dice qualche parola di circostanza, solite boutade elettorali e se ne va. Tornerà fra cinque anni, alla prossima campagna elettorale. Cambia l’attore non protagonista di questa triste sceneggiatura, in questo caso è il turno del candidato sindaco Michetti la cui però presenza è del tutto ininfluente. Perché è già commissariato, non ha alcuna autonomia decisionale". (segue) (Rer)