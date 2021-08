Roma 2021: Pacetti (M5s), Salvini marziano nelle periferie con Michetti già commissariato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il leghista che odiava Roma e 'il meravijoso' - aggiunge Pacetti -, quindi, scendono in periferia come due rangers nella foresta e cosa dicono? Le solite cose: periferie abbandonate, la giunta Raggi si è dimenticata di voi, votate noi che siamo più bravi. Un teatrino ridicolo sulla pelle dei cittadini Romani, un insulto all’intelligenza delle persone. Quanto fatto per le periferie in questi cinque anni è sotto gli occhi di tutti - sottolinea l'esponente del M5s romano -. Nessuna giunta della storia di Roma ha investito come la nostra: riqualificazione, illuminazione, rifacimento manto stradale, potenziamento linee autobus, fognature, punti verde, aumento del corpo della polizia locale per garantire maggior sicurezza territoriale. Si dimenticano, il leghista che odiava Roma e 'il meravijoso', di come hanno contribuito a lasciare la Capitale cinque anni fa insieme agli altri esperti che sentiamo parlare in questi giorni. Di quanto lavoro abbiamo fatto per ricostruire sulle macerie economiche e sociali che ci avevano lasciato. Roma - conclude Pacetti - ha iniziato a ripartire, finalmente. Non fermiamola di nuovo. Fermiamo loro". (Rer)