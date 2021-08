Roma: Cangemi-Bordoni (Lega), interrogazione su futuro punto primo soccorso Casal Bernocchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo da alcuni cittadini che il punto di primo soccorso di Casal Bernocchi sembrerebbe essere prossimo alla chiusura. Più volte è stata ventilata questa ipotesi, fortunatamente sempre smentita dalle autorità competenti, resta preoccupante però che se ne continui a parlare". Lo dichiarano il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Emanuele Cangemi e il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. "Se questa notizia fosse vera -continua la nota-, sarebbe un colpo durissimo per l'intero territorio di Acilia, già oggi carente di strutture di primo soccorso capaci di gestire emergenze sanitarie e in grado di evitare un sovraccarico dell'ospedale Grassi di Ostia". (segue) (Com)