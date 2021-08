Speciale difesa: Russia-Egitto, incontro ministri Difesa a Mosca, focus su cooperazione tecnico-militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, ha ricevuto a Mosca l’omologo egiziano, Muhammad Zaki. Secondo quanto riferito dai media di Mosca, in apertura dell’incontro Shoigu ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Apprezziamo molto l'aspirazione della leadership egiziana nello sviluppo di relazioni a tutto tondo tra i nostri Paesi, anche in campo militare. L'Egitto è per noi un partner affidabile in Nord Africa e Medio Oriente", ha detto Shoigu. Il ministro russo ha proposto di discutere di alcune questioni di attualità della cooperazione militare russo-egiziana. (Rum)