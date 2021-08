Speciale difesa: Eritrea, governo di Asmara respinge le sanzioni Usa, "accuse prive di fondamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Eritrea ha respinto le sanzioni statunitensi al suo capo dell'esercito, Filipos Woldeyohannes, definendole "assolutamente prive di fondamento". In una nota diffusa su Twitter dal portavoce del governo, Yemane Meskel, quest'ultimo ha chiesto agli Stati Uniti di presentare "le prove per dimostrare le loro false accuse" e ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di intervenire e garantire la sovranità delle nazioni. "L'amministrazione statunitense ha lanciato accuse inaccettabili contro l'Eritrea annunciando le misure connesse che prenderà contro il capo di Stato maggiore delle forze di difesa dell'Eritrea in base a quello che definisce il 'Global Magnitsky Act'. Il governo dell'Eritrea respinge, sia nella lettera che nello spirito, le accuse infondate e i ricatti contro di essa", si legge nella dichiarazione. "Di fronte alle accuse ripetitive e ingiustificate, l'Eritrea non può restare in silenzio. Date le circostanze, l'Eritrea chiede all'amministrazione statunitense di portare il caso a un giudice indipendente se ha effettivamente prove per dimostrare le sue accuse. Il governo dell'Eritrea esorta anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad assumersi la sua responsabilità di dissuadere e chiedere riparazione a ripetuti atti di flagranti violazioni di diritto internazionale e sovranità dei popoli e delle nazioni da parte degli Stati Uniti Stati d'America", conclude la nota. (Res)