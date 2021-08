Speciale difesa: Afghanistan, ministra Difesa spagnola, talebani sempre più aggressivi, non riusciremo a evacuare tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Afghanistan "peggiora ogni giorno che passa" perché "i talebani stanno diventando sempre più aggressivi" e ci saranno delle persone che non potranno essere evacuate. Lo ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, facendo riferimento soprattutto a quelle persone che non si trovano in prossimità dell'aeroporto di Kabul, da dove partono le procedure di evacuazione. La Spagna ci sarà "sino alla fine", ha garantito Robles all’emittente radiofonica “Cadena Ser”, evidenziando le "situazioni drammatiche" che si stanno vivendo all'aeroporto di Kabul. La Spagna, ha aggiunto la ministra, resterà il più possibile sul terreno evacuando i profughi, anche se ciò dipende da ciò che deciderà oggi durante il vertice del G7, che si riunirà in videoconferenza per valutare un’eventuale proroga della data di ritiro prevista per il 31 agosto. (Spm)