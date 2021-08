Ungheria: Covid, Budapest vuole produrre il vaccino russo Sputnik V dal 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza il vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V l’Ungheria non avrebbe avuto la campagna vaccinale di maggior successo in Unione europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, che ha ricevuto oggi a Budapest l’omologo russo Sergej Lavrov. Szijjarto ha ringraziato Mosca e il governo russo per l’assistenza. “Costruiremo una fabbrica di vaccini nella città di Debrecen e vi produrremo lo Sputnik V”, ha aggiunto. Szijjarto ha spiegato che la produzione dovrebbe cominciare verso la fine del 2022. Nel gennaio scorso l’Ungheria è diventata il primo Paese dell’Unione europea ad autorizzare l’uso del vaccino russo. (Vap)