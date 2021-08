Sport: assessore sanità Lazio, nostri sanitari a Tokyo a seguito di atleti paralimpici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dottor Emanuele Fabrizi, in forza presso la Asl di Rieti partecipa alla XVI edizione dei giochi paralimpici che si tengono a Tokyo, come medico di squadra della delegazione italiana, che conta 113 atleti, 60 donne e 53 uomini". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Un giovane rappresentante della sanità del Lazio, impegnato anche nella battaglia contro il Covid, sarà presente nel corso dei giochi, tenendo alta la nostra bandiera. A lui e a tutti i nostri atleti va il mio più sincero in bocca al lupo, per questa sfida che li vede protagonisti di questa fase di ripartenza. I sanitari del servizio regionale sono motivo di orgoglio e dedizione, e li ringrazio per il loro lavoro senza sosta. Colgo questa occasione per rinnovare l'invito a vaccinarsi, eventi pubblici come i giochi paralimpici sono di nuovo possibili grazie alla presenza dei vaccini che restano la nostra arma migliore contro il Covid".(Com)