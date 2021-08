Afghanistan: Vezzali, disponibilità mondo Sport a servizio per crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore attraverso una nota del dipartimento per lo Sport indirizzata al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale "ho manifestato al ministro Luigi Di Maio la disponibilità del mondo dello sport a mettersi al servizio per la crisi afgana. Un sostegno concreto che, sono certa, vedrà il pieno coinvolgimento delle Federazioni". Lo scrive su Twitter il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali. (Rin)